Vacina do Butantan freia replicação do vírus da dengue, diz estudo

Imunizante tem 74% de eficácia geral, 91,6% contra a dengue grave e 100%na prevenção de hospitalizações

  Por Jovem Pan
  • 15/12/2025 11h00
Raul Luciano/Ato Press/Estadão Conteúdo Coletiva de anúncio da aprovação da vacina Butantan-DV, novo imunizante em dose única desenvolvido pelo Instituto Butantan Vacina contra a dengue do Butantan deve estar disponível ao público em 2026

O Instituto Butantã anunciou um avanço significativo no combate à dengue com o desenvolvimento de uma nova vacina, que demonstrou eficácia na redução da replicação do vírus após a infecção, prometendo ser uma ferramenta crucial na luta contra a doença. Espera-se que o imunizante esteja disponível ao público em 2026, conforme destacado em uma publicação recente na prestigiada revista científica The Lancet. Durante o estudo clínico de fase três, 35 participantes apresentaram sintomas menos graves e um risco reduzido de complicações, além de uma diminuição na transmissão do vírus para mosquitos, um fator essencial no controle da doença.

O estudo foi liderado pelo pesquisador Maurício Lacerda Nogueira, da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, e contou com a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a fabricação e uso da vacina. Destinada a pessoas entre 12 e 59 anos, a vacina será disponibilizada na rede pública de saúde. O desenvolvimento contou com a participação de 16 mil voluntários de 14 estados brasileiros, resultando em uma vacina com 74% de eficácia geral, 91,6% contra a dengue grave e 100% de eficácia na prevenção de hospitalizações por dengue.

Em 2024, o Brasil enfrentou a maior epidemia de dengue de sua história, com mais de 6 mil mortes registradas. A implementação do imunizante na rede pública é vista como um passo vital para reduzir o número de casos e mortes. No entanto, é crucial que a população continue a adotar medidas preventivas, como evitar o acúmulo de água parada, para controlar a proliferação do mosquito transmissor, especialmente durante períodos de chuva e calor intenso.

*Com informação de Marcelo Mattos

*Reportagem produzida com auxílio de IA

 

