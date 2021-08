Vacinação contra a Covid-19 salvou 38 mil vidas na Alemanha, diz estudo

Dados apontam que a imunização em massa também evitou mais de 706 mil novos casos da doença e 20 mil internações em UTIs do país

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Até o momento, 94.27 milhões de doses de vacinas foram aplicadas no país, sendo que 61,8% da população recebeu ao menos uma injeção



O Centro de Controle de Doenças da Alemanha estima que as vacinas contra a Covid-19 salvaram a vida de mais de 38 mil pessoas no país. Dados divulgados pelo Instituto Robert Koch neste sábado, 7, mostram que o avanço da imunização em massa nos últimos seis meses mantiveram 76 mil pacientes fora dos hospitais e quase 20 mil pessoas longe das unidades de terapia intensiva (UTIs). Além disso, o modelo de estudo aponta que a vacinação evitou que mais de 706 mil casos da doença no país. “A alta eficácia da campanha de vacinação mostra de forma impressionante que as vacinas abrem caminho para sair da pandemia”, disse o instituto em um comunicado. A Alemanha iniciou a imunização contra a Covid-19 no final de 2020. Até o momento, 94.27 milhões de doses de vacinas foram aplicadas no país, sendo que 61,8% da população recebeu ao menos uma injeção.