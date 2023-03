Valdemar Costa Neto diz que vai trabalhar para Flávio Bolsonaro ser prefeito do Rio

Pesquisas de opinião apontam cenário acirrado para 2024 na capital fluminense entre o filho do ex-presidente e o atual prefeito, Eduardo Paes

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, acredita que eleição de Flávio seria primeiro passo para recuperação do PL após derrota de Jair Bolsonaro



O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, disse durante a inauguração do novo diretório da legenda em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, que vai trabalhar pela candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a prefeitura do Rio de Janeiro em 2024. Valdemar chamou de “tropeço” a derrota de Jair Bolsonaro nas urnas em 2022 e entende que o primeiro passo para superação disso é a eleição do filho dele na cidade do Rio. O presidente do PL ainda afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que segue nos Estados Unidos, deixou o partido mais forte, com uma base importante que precisa ser trabalhada nas eleições municipais do próximo ano. No mesmo evento, Jair Bolsonaro, em participação virtual, concordou que o PL está mais forte e disse que teria capacidade de chegar a mais de mil prefeitos em todo o Brasil em 2024. O país tem pouco mais de cinco mil prefeituras. Algumas pesquisas mostram um possível cenário para o Rio de Janeiro em 2024. Todas elas, até agora, mostram uma disputa acirrada, entre o atual prefeito, Eduardo Paes (PSD) que deve tentar o seu quarto mandato e Flávio Bolsonaro. As pesquisas ainda citam outros nomes como possíveis candidatos, como o vice governador do Estado, Thiago Pampolha (União), Otoni de Paula (MDB), Lindbergh Farias (PT) e Tarcísio Motta (PSOL).

*Com informações do repórter Rodrigo Viga