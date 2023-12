‘Vamos explicar o quanto for necessário’, diz Tarcísio sobre privatização da Sabesp

Promulgação acontece menos de 48 horas após aprovação na Alesp

Celio Messias/Governo do Estado de SP Tarcísio de Freitas discursa Local: Paulicéia - SP Data: 10/11/2023



O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sancionou na sexta-feira, 8, o projeto de lei que autoriza a privatização da Sabesp, a companhia de saneamento básico de São Paulo. O PL foi aprovado pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) na última quarta-feira, 6, em meio a uma sessão tumultuada entre manifestantes e policiais militares. Tarcísio afirmou que tem dialoga com os 375 municípios atendidos atualmente pela Sabesp: “A adesão dos municípios é voluntários, a gente está procurando mostrar para eles a vantajosidade, vamos explicar o quanto for necessário”. Caso ocorra os municípios do Estado optem por aderir à privatização, todos os contratos teriam o mesmo período de vigência de, pelo menos, até 2060.

O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse em entrevista coletiva que a administração “deve manter o contrato com a Sabesp” e descartou a criação de uma empresa municipal de saneamento. A gestão Tarcísio já havia adiantado que o modelo escolhido para a privatização seria o follow-on, ou seja, uma oferta pública de ações por uma empresa que já possui capital aberto. A participação do Estado na Sabesp ainda não foi definida, mas ficará em torno de 15% a 35%. Contudo, a administração do Estado terá poder de veto e participação nas principais decisões da companhia.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto