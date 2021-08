Variante Delta é responsável por 67% dos novos casos de Covid-19 no México

País não adotou restrições a voos domésticos e, agora, vive nova onda da Covid-19; governo calcula que 50 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina

EFE/Luis Torres Embora a maior parte dos jovens responda bem à infecção, alguns acabam internados ou entubados em unidades de terapia intensiva



O México enfrenta uma onda grave de Covid-19 provocada variante Delta, que é mais contagiosa. Nos últimos dois meses, os casos da nova cepa passaram de 31% para 67% de todos os registros no país, segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde. O governo calcula que 50 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e aproximadamente 27 milhões concluíram o ciclo com as duas doses. De acordo com médicos, a maior parte dos jovens infectados reage bem, mas alguns acabam internados ou entubados em unidades de terapia intensiva. A maior onda de contágio aconteceu em janeiro, quando a ocupação das UTIs chegou a passar de 90% dos leitos. Atualmente, o governo afirma que metade das vagas estão desocupadas. Ao longo do ano, o México não fez restrições aos voos domésticos e muitos destinos turísticos ficaram lotados. Agora, o país assiste à disseminação do coronavírus.

*Com informações da repórter Juliana Tahamtani