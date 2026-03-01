Veja os quatro possíveis nomes para suceder Ali Khamenei

Mojtaba Khamenei, Ahmad Khatami, Sadeq Larijani e Alireza Arafi são os cotados para assumir o posto de líder supremo do Irã

O aiatolá Alireza Arafi foi nomeado neste domingo (1º) como líder interino do Irã. Ele ficará à frente do país até a Assembleia dos Especialistas eleger uma nova liderança suprema. A mudança em Teerã se deu depois de o aiatolá Ali Khamenei morrer no ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o território iraniano na madrugada de sábado (28).

A Assembleia dos Especialistas, ou Conselho de Peritos, é formada por 88 clérigos. A cada oito anos, a população elege a nova composição. No entanto, os nomes que participam do pleito são aprovados previamente pelo Conselho de Guardiões.

Para a escolha do novo líder supremo, a Assembleia dos Especialistas se reúne em uma espécie de conclave (processo de escolha do novo papa da Igreja Católica). Os clérigos debatem os possíveis nomes e consideram as seguintes características nos candidatos:

Ser faqih (jurista islâmico qualificado);

Justo e piedoso;

Competente politicamente;

Capaz de liderança.

Um dos nomes cotados é o do próprio líder interino, aiatolá Alireza Arafi. Ele possui um perfil mais institucional e tem uma forte posição no seminário de Qom — segunda cidade mais sagrada do Irã e maior centro de estudos xiitas do mundo. Contudo, é menos conhecido internacionalmente.

O segundo filho de Ali Khamenei, o clérigo Mojtaba Khamenei, também é cotado para suceder o pai. Ele possui uma forte ligação com a Guarda Revolucionária Islâmica e um perfil linha-dura. Ou seja, caso seja escolhido, representaria a continuidade de um governo rigoroso no Irã.

Integrante da Assembleia dos Especialistas, o clérigo Ahmad Khatami tem um perfil conservador e linha-dura. É experiente no aparato religioso. Entretanto, é uma figura menos carismática.

Mojtaba Khamenei e Ahmad Khatami são sayyid. Ou seja, descendentes de Maomé.

Por fim, o quarto nome cotado é o do presidente do Conselho de Discernimento da Conveniência, Sadeq Larijani. Seu nome se destaca por ser oriundo de uma poderosa família da política iraniana. Sua experiência institucional também perpassa a chefia do Judiciário. É mais pragmático do que o filho de Khamenei e menos alinhado aos setores radicais.

