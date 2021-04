Velejadores organizam regata contra a fome em São Paulo

Com a reabertura dos clubes no Estado de São Paulo, cerca de 200 pessoas se reuniram para praticar o esporte

Reprodução/Rádio Jovem Pan Para o futuro, os velejadores já planejam novos eventos que ajudem a arrecadar alimentos para as pessoas



Velejadores organizaram, neste final de semana, uma regata beneficente contra a fome. Com a reabertura dos clubes no Estado de São Paulo, cerca de 200 pessoas se reuniram para praticar o esporte. A entrada era uma doação de dois quilos de alimentos por tripulante. O diretor de náutica do Clube de Campo do Castelo, Henrique Cabette, conta que sete clubes toparam participar do projeto. “Os clubes estão arrecadando os alimentos também. Cada uma está recebendo para não gerar aglomeração. As inscrições são online.” A Regata Contra a Fome aconteceu neste domingo, 25, no Clube de Campo do Castelo, na represa de Guarapiranga, em São Paulo. O objetivo era arrecadar doações e alimentos para quatro instituições de crianças com câncer e duas comunidades da capital paulista. O presidente do clube, Marcelo Padula, explica que o evento foi pensado para, além de ajudar, evitar aglomerações.

“O esporte de vela são só os tripulantes do barco, não estamos fazendo aglomeração nenhuma aqui no nosso clube. Pessoa não vem pra cá, vão para água para não ter as aglomerações. Sempre seguindo os protocolos para não ter problema mesmo. Até porque temos que preservar a saúde de todos, né?” O diretor do Projeto Cidadania Solidária, que recebe e distribui as doações, também foi um dos velejadores. Roberto Lindstaedt, velejador e diretor do projeto, diz que a sensação é gratificante. “É a segunda vez que a gente está fazendo uma regata, um evento que coleta donativos para o projeto. É muito importante a gente contribuir. Somos sortudos com tanta coisa, acho importante dividir um pouquinho também.” Para o futuro, os velejadores já planejam novos eventos que ajudem a arrecadar alimentos para as pessoas principalmente durante a pandemia.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini