Venda de veículos a gasolina ou diesel no Brasil pode ser proibida em 2030

O Senado pretende acabar com a venda de veículos a diesel e gasolina no Brasil. A Comissão de Constituição e Justiça na Casa aprovou um projeto que institui a substituição de automóveis movidos a combustíveis fósseis a partir de janeiro de 2030.

O relator, senador Fabiano Contarato, observa que a reorientação de uma cadeia produtiva insustentável é permitida pela Constituição. “A circulação dos automóveis de tração automotora por motor a combustão passa a ser proibida a partir de 1º de janeiro de 2040.”

Ele destaca algumas exceções. “Automóveis de coleção, veículos oficiais e de representação diplomática, de repartições consulares de carreira ou organismo internacionais acreditados juntos ao governo brasileiro. Além de veículos de propriedade de visitantes estrangeiros até 180 dias de sua entrada no Brasil.”

O projeto 304, de 2017, segue agora para análise da Comissão de Meio Ambiente. O autor do texto, o senador Ciro Nogueira, sustenta que outros países adotam a decisão: o Reino Unido e a França em 2040, a Índia em 2030 e a Noruega já em 2025.

O senador ressalta o modelo atual é responsável por 1/6 das emissões de dióxido de carbono na atmosfera — agente causador do efeito estufa e que leva ao aquecimento global.

No mercado automotivo, cresce o espaço dos veículos híbridos — enquanto as montadoras buscam alternativas tecnológicas para baterias com maior autonomia. Já no transporte de carga, o peso dos equipamentos ainda é um empecilho para a substituição do diesel, mas os testes com veículos urbanos tem sido um sucesso.

O setor considera que a eletrificação total dos modelos irá ocorrer num futuro próximo.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos