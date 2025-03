Vendas de imóveis atingem maior patamar em 10 anos

No âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, lançamentos subiram 25%, enquanto as vendas aumentaram 13% no ano passado

Freepik Já nos empreendimentos de médio e alto padrão, os lançamentos cresceram 21%



O mercado imobiliário brasileiro registrou um crescimento notável em 2024, conforme revelado por dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. As vendas de novos imóveis no país aumentaram 11,8%, atingindo o maior volume desde 2014, com mais de 186 mil unidades vendidas, estabelecendo um recorde na série histórica da associação. Além disso, o volume de lançamentos de imóveis residenciais também apresentou um crescimento significativo de 21,9%, totalizando 150 mil unidades. No âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida, os lançamentos subiram 25%, enquanto as vendas aumentaram 13% no ano passado. Já nos empreendimentos de médio e alto padrão, os lançamentos cresceram 21%, embora as vendas tenham registrado um aumento mais modesto de 1%.

Luiz França, presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, destacou a crescente dependência do mercado imobiliário em relação a investimentos estruturados, em detrimento da tradicional caderneta de poupança. Ele apontou que mudanças nos prazos de isenção de imposto de renda para R6 emitidas impactaram o custo do crédito imobiliário. A associação está em diálogo com o governo para que o prazo de isenção volte a 90 dias, o que poderia reduzir o custo de captação dos bancos e beneficiar os compradores de imóveis que utilizam financiamento.

Outra preocupação expressa pela associação é o impacto do saque-aniversário no mercado imobiliário e no sonho da casa própria dos brasileiros. A prática do consignado tem sido alvo de críticas, pois muitos brasileiros acabam sem recursos suficientes para a entrada de um imóvel. Luiz França sugere que o modelo atual seja substituído pelo consignado eSocial, que permitiria acesso a mais crédito sem prejudicar os recursos do FGTS. Apesar do aumento da taxa de juros no Brasil, as previsões para 2025 são otimistas. Espera-se que o volume de lançamentos se mantenha em níveis semelhantes aos de 2024.