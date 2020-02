Vendas de imóveis residenciais em SP dispara em 2019

Kelsen Fernandes/ Fotos Públicas No ano passado, foram comercializadas 44 mil unidades residenciais novas na cidade



No ano de 2019 foram lançadas na cidade de São Paulo cerca de 55 mil unidades residenciais, o dobro do volume de unidades lançadas em 2018. Isso porque houve um aumento grande de novos apartamentos econômicos, do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, em regiões periféricas.

No ano passado, foram comercializadas 44 mil unidades residenciais novas na cidade, também o dobro das unidades vendidas em 2018. Esse recorde de vendas é explicado pelo atendimento a demanda reprimida nos anos de crise econômica do pais, de 2014 a 2017. Durante esse período, muitas vendas foram postergadas. Com um ambiente econômico mais favorável, o comprador, principalmente de baixa renda, retomou a confiança

É o que explica Basilio Jafet, presidente do sindicato da habitação da cidade, o Secovi-SP. “Aquele mesmo financiamento, por um valor qualquer de R$ 100 mil, que no final de 2018 você tinha uma prestação x, agora não vou fazer os cálculos, no final de 2019, em função da queda de Selic e da extremamente saudável competição, concorrência entre os bancos que têm crédito imobiliário para proporcionar melhores condições para os compradores, fez com que essas taxas caíssem, e você paga quase um terço, 30%, 35% menos do valor inicial da prestação em relação a um ano antes. Você possibilitou a aquisição da casa própria para muito mais famílias.”

Em termos monetários, o valor global lançado foi de R$ 28 bi, e o valor global de vendas foi de R$ 22 bi. O presidente do Secovi ressalta que a produção de imóveis para a classe media e alta esta bem abaixo da media, em consequência das restrições da Lei de Zoneamento. Para 2020, a expectativa é de que o mercado imobiliário repita o bom desempenho de lançamentos e vendas do ano passado, com crescimento de 10 por cento em termos de valor global de venda

* Com informações do repórter Victor Moraes.