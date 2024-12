Vendas de veículos recuperam patamar pré-pandemia

Com melhor desempenho desde 2007, cerca de 2.650.000 unidades foram comercializadas e mercado apresentou um aumento de 15%; no entanto, o cenário para 2025 apresenta desafios significativos, principalmente devido à elevação da taxa de juros

usertrmk/Freepik Com a revisão das expectativas, a Anfavea agora prevê um crescimento de 5,6% nas vendas para 2025, uma redução em relação à previsão anterior de 9,25%



O setor automotivo brasileiro comemorou um ano de recuperação em 2024, registrando o melhor desempenho em vendas desde 2007. Com 2.650.000 unidades comercializadas, o mercado apresentou um aumento de 15%, destacando-se como o crescimento mais expressivo entre os dez principais mercados globais. Este marco simboliza a retomada dos volumes pré-pandemia, trazendo otimismo para a indústria. No entanto, o cenário para 2025 apresenta desafios significativos, principalmente devido à elevação da taxa de juros, que pode impactar negativamente o setor.

A recente decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de elevar a taxa básica de juros, a Selic, em um ponto percentual, atingindo 12,25% ao ano, trouxe preocupações para o setor automotivo. Essa alta nos juros encarece os financiamentos para os consumidores, o que pode frear o crescimento das vendas. O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Márcio Lima, que inicialmente projetava a comercialização de 3 milhões de unidades em 2025, revisou suas expectativas para 2.800.000 unidades, refletindo o impacto das condições econômicas adversas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com a revisão das expectativas, a Anfavea agora prevê um crescimento de 5,6% nas vendas para 2025, uma redução em relação à previsão anterior de 9,25%. Em termos de produção, até novembro de 2023, foram fabricados 2.359.000 veículos, incluindo carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, representando um aumento de 9,6% em comparação ao mesmo período do ano anterior. A expectativa é encerrar o ano com 2.574.000 unidades produzidas.

*Com informações de Marcelo Matos

*Reportagem produzida com auxílio de IA