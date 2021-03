Vendas de veículos usados reagem em fevereiro e têm alta de 2,3%

Setor fechou 2020 com 12 milhões de unidades vendidas; mercado movimentou cerca de R$ 520 bilhões

Ainda reside a preocupação dos lojistas com o avanço da pandemia, o fechamento dos pontos de venda e a crise econômica



Vendas de veículos usados reagem em fevereiro. O relatório nacional divulgado pela Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) aponta saldo positivo na comparação com janeiro de 2021 — um crescimento de 2,3%, com 1,188 milhão de veículos comercializados contra 1,162 mil milhão no mês anterior. Em relação a fevereiro de 2020, as vendas cresceram 15,9%. Segundo a Fenauto, o setor fechou o ano passado com 12 milhões de veículos usados vendidos e o mercado movimentou cerca de R$ 520 bilhões no período. Ainda reside a preocupação dos lojistas com o avanço da pandemia, o fechamento dos pontos de venda e a crise econômica — mas há a expectativa da vacinação para um saldo positivo ainda em 2021.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos