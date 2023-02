Vendas totais da Petrobras ficam estáveis em 2022

Especialistas apontam cenário desafiador para a nova presidência, que terá menor capacidade de investimento

REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo Petrobras é a maior empresa petrolífera do Brasil



As vendas totais da Petrobras de derivados, petróleo e gás ficaram estáveis no ano passado na comparação com 2021, apesar da estatal ter registrado oficialmente uma queda de 3,2% na produção de petróleo e gás no período. O relatório de produção e vendas da empresa foi divulgado nesta quarta-feira, 8. Segundo o documento, a Petrobras registrou a venda de 3,03 milhões de barris de petróleo, gás natural e derivados por dia em 2022, o que representa uma queda de 0,3% ante os 3,04 milhões de barris ao dia vendidos em 2021. Já a produção de petróleo e gás natural somou 2,684 milhões de barris por dia em 2022 contra 2,774 milhões de barris por dia em 2021. As informações representam que a empresa ficou acima do centro da meta traçada em 2,6 milhões de barris ao dia, com margem de erro de 4 pontos para cima ou para baixo. De acordo com os dados, as vendas totais da Petrobras no quatro trimestre de 2022 alcançaram 3,07 milhões de barris ao dia, uma alta de 0,6% ante o quarto trimestre de 2021 e de 6,5% na comparação com o terceiro trimestre de 2022. As exportações somaram 714 mil barris de petróleo ao dia em 2022, um recuo de 12% em relação a 2021. Quando analisadas apenas as exportações de óleo e petróleo, elas somaram 513 mil barris ao dia, queda de 10,08%. Alguns especialistas apontam o cenário como desafiador para o novo presidente da instituição, Jean Paul Prates. Segundo eles, a Petrobras pagou muitos dividendos nos últimos anos, o que comprometeu a capacidade de investimento da companhia, consequentemente, a capacidade de aumentar em maior escala a própria produção no Brasil.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga