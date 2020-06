Vendas de veículos aumentam 11% no mês de maio, diz Fenabrave

Fábio Vieira/Estadão Conteúdo O estado de São Paulo representa quase 30 % das vendas nacionais e inicia o processo de reabertura das atividades econômicas



Vendas de veículos crescem 11% em maio, quando comparadas com o mês de abril, após reabertura parcial das concessionárias. Mas na comparação com maio de 2019, no entanto, o volume é 74%, sendo vendidos 62 mil veículos contra 245 mil do mesmo período do ano passado.

O presidente da Federação das Concessionárias (Fenabrave), Alarico Assumpção Jr., defende protocolos de segurança para o retorno imediato do setor.

O estado de São Paulo representa quase 30 % das vendas nacionais e inicia o processo de reabertura das atividades econômicas. Em maio, as vendas de caminhões subiram 21% e as de ônibus 78%, sobre a baixa base de abril.

Em um ano com produção e vendas estimadas acima dos 3 milhões de veículos, a pandemia da Covid-19 pode reduzir em mais de um milhão, o total inicialmente previsto.

