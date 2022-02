Vendedor de balas é morto por policial militar à paisana em Niterói

Segundo testemunhas, eles teriam discutido após o trabalhador oferecer seus produtos ao agente

Reprodução / Twitter @SoudeNiteroi1 Testemunhas que estavam no local tentaram fazer uma manifestação no local depois do crime



Um vendedor de balas morreu nesta segunda-feira, 14, em Niterói, no Rio de Janeiro, após ser baleado por um policial militar que estava à paisana na estação das Barcas. Segundo testemunhas que estavam no local, o PM se desentendeu com o vendedor, identificado como Hiago Bastos, de 21 anos. Eles teriam supostamente discutido após o trabalhador oferecer seus produtos ao agente de segurança. O policial então sacou a arma e atirou no vendedor. Em comunicado, a Polícia Militar do Rio de Janeiro disse que o agente estava de folga e que teria reagido a uma tentativa de assalto. Testemunhas que estavam no local tentaram fazer uma manifestação no local depois do crime. Hiago Bastos deixa uma filha de quase dois anos. Ele vendia balas na região para fazer uma festa de aniversário para a menina. A Polícia Militar e a Polícia Civil avaliam imagens para analisar o caso.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga