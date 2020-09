Vendedor perde a linha, xinga e ameaça mulher que pediu para ele usar máscara; assista

Caso aconteceu em Campinas e a proprietária da sorveteria registrou Boletim de Ocorrência

Reprodução Extremamente nervoso, ele ainda destruiu uma cadeira e um cone que era usado para demarcar o local da fila



Um vendedor, identificado como Rodrigo Ferronato, perdeu a cabeça em uma sorveteria de Campinas após a dona do local ter chamado sua atenção por estar com a máscara no queixo — sem tapar a boca e o nariz, conforme orientação das autoridades de saúde diante da pandemia da Covid-19. Em um vídeo gravado por outro cliente, Rodrigo grita e ameaça a mulher — que revida os xingamentos. Extremamente nervoso, ele ainda destruiu uma cadeira e um cone que era usado para demarcar o local da fila no estabelecimento. A mulher registrou um Boletim de Ocorrência e vai acionar Ferronato na Justiça. Em sua defesa, o vendedor admitiu que se excedeu — mas afirmou que foi agredido antes, por isso teve uma reação exagerada.