Vereadora ‘Mãe Loira do Funk’ vive momentos de horror em tentativa de homicídio no RJ

Parlamentar Verônica Costa teve o carro atingido por duas balas em abordagem na zona norte da capital fluminense

Reprodução/Facebook/Verônica Costa Vereadora do Rio de Janeiro Verônica Costa teve o carro atingido por duas balas



A vereadora do Rio de Janeiro Verônica Costa, conhecida como a “mãe loira do funk”, teve o carro atingido por dois tiros na zona norte da capital fluminense na última quarta-feira, 13. Ela e equipe, motorista, assessora e fotógrafa, que voltavam de Duque de Caxias, cidade da Baixada Fluminense, após fazerem um trabalho social, passam bem. Quando o carro passava por Fazenda Botafogo, na zona norte da cidade, oito homens em quatro motos com armas de grosso calibre cercaram o veículo da parlamentar e tentaram entrar no carro, mas não conseguiram. Como não conseguiram e o motorista do veículo acelerou, os bandidos abriram fogo contra o carro. Os criminosos conseguiram fugir. A polícia trata o caso como tentativa de homicídio. Imagens de segurança estão sendo buscadas e algumas já estão sendo analisadas pela polícia fluminense. Tudo aconteceu em plena luz do dia. A vereadora prestou queixa na polícia do Rio de Janeiro e está com segurança reforçada. Ela disse nas redes sociais que ninguém vai detê-la. No mês passado, outro vereador do Rio de Janeiro, Luciano Vieira, também foi alvo de uma suposta tentativa de assalto quando voltava de uma viagem de Angra dos Reis, no sul do Estado do Rio de Janeiro. Ele acredita que pode ter sido alvo de um crime político, já que os bandidos não anunciaram o assalto.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga