Vice de Cláudio Castro, Washington Reis tem até o dia 12 para recorrer da impugnação de sua candidatura

TRE-RJ impediu que ex-prefeito de Duque de Caxias concorresse nas eleições por crimes ambientais cometidos em 2016

Reprodução/Instagram @wreis_oficial Washington Reis (MDB) teve a candidatura barrada pelo TRE-RJ



Pessoas ligadas a Washington Reis (MDB), vice de Claudio Castro (PL) na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, ouvidas pela Jovem Pan acreditam que ele dificilmente vai conseguir se manter como vice na chapa após ter tido a candidatura barrada na última terça-feira, 6, pelo Tribunal Regional Eleitoral por causa de crimes ambientais cometidos em 2016, quando era prefeito da cidade de Duque de Caxias. A decisão foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal. Reis tem até o dia 12 para recorrer e deve tentar fazê-lo no Tribunal Superior Eleitoral. Atualmente, Castro tem uma ampla coligação de partidos que apoiam a sua reeleição ao Palácio Guanabara. A maioria deles já reivindica a posição de vice na chapa. Até o momento, a legenda mais forte para indicar o nome quedeverá ocupar o posto é o União Brasil. Três nomes estão colocados, o vereador da capital fluminense Alexandre Esquerdo, o deputado estadual Thiago Pampolha e o federal Vinicius Farah. Os dois últimos já foram, inclusive, secretários de governo de Castro.

“A gente respeita a decisão do tribunal e estamos analisando o que fazer juridicamente, mas, até o dia [da eleição], isso vai estar resolver”, comentou o governador durante sua participação no comício do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Copacabana neste 7 de setembro. As últimas pesquisas de intenções de votos mostram Castro abrindo vantagem significativa sobre o seu principal concorrente na disputa pelo Palácio Guanabara, o deputado federal Marcelo Freixo (PSB). Freixo recebe o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Castro, o de Bolsonaro.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga