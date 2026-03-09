Vice de Eduardo Paes anuncia apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro

Decisão evidencia uma curiosidade política na chapa, já que o prefeito do Rio de Janeiro é um dos principais aliados do presidente Lula (PT)

Divulgação / MDB Candidato ao governo do RJ Eduardo Paes (PSD) e sua candidata a vice, Jana Reis (MDB)



A candidata a vice na chapa de Eduardo Paes (PSD) na corrida pelo governo do Rio de Janeiro, Jane Reis (MDB), confirmou que apoiará Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais, acompanhando o posicionamento de seu partido. A decisão oficializa uma curiosidade política na chapa estadual, já que Paes é um dos principais aliados do presidente Lula (PT).

A chapa foi definida recentemente e encabeçada por Paes. O PSD de Eduardo Paes buscava para o posto de vice um perfil de fora da política, do sexo feminino e com ligação a igrejas evangélicas. A escolha do MDB recaiu sobre Jane Reis, integrante de uma tradicional família política de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense — a mesma de Rosenverg Reis e do ex-prefeito Washington Reis, clã que possui grande proximidade com a família Bolsonaro.

O cenário aponta para uma dinâmica de campanha inusitada no Rio de Janeiro. A tendência é que a chapa se divida em palanques presidenciais opostos: quando Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência, fizer campanha no estado, terá Jane Reis ao seu lado; já quando Lula estiver no Rio de Janeiro, quem dará palanque a ele será Eduardo Paes.

Em declaração à imprensa, Eduardo Paes minimizou o impacto dessa divisão e demonstrou tranquilidade com o arranjo partidário.

“Qual é a novidade? O próprio Washington [Reis] anunciou isso no dia em que nós fizemos o anúncio da coligação. A gente tem tempo até a eleição. Eu fiquei muito orgulhoso, muito feliz com o apoio do MDB, do prefeito Washington Reis, e com a Jane Reis apontada como candidata a vice. Isso estimula, incentiva… Estamos falando de uma grande liderança de um município importante da Baixada Fluminense. Agora, [essas] são coisas que a gente vai discutir só mais lá para a frente”, afirmou o pré-candidato ao governo estadual.

Chapa de oposição

A chapa de Paes e Jane já tem seus principais oponentes definidos no campo da direita para a disputa de 2026. Trata-se de Douglas Ruas (PL), que encabeçará a chapa para o Governo do Estado, tendo como candidato a vice Rogério Lisboa (PP), ex-prefeito de Nova Iguaçu.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA