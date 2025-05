Vice-governador do RJ deixa cargo para assumir vaga no TCE

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou a indicação de Thiago Pampolha para assumir o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE)

No cenário político do Rio de Janeiro, uma movimentação significativa ocorreu com a renúncia do vice-governador Thiago Pampolha, que foi nomeado para o Tribunal de Contas do Estado. Pampolha, eleito em 2022 ao lado do governador Cláudio Castro, deixou suas funções para assumir a nova posição no mesmo dia em que a mudança foi aprovada pelo Parlamento Fluminense. Essa decisão faz parte de uma estratégia política mais ampla de Castro, que já está de olho nas eleições de 2026.

O plano de Cláudio Castro é claro: promover Rodrigo Bacellar, atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado, à linha sucessória, preparando-o para assumir o governo estadual. A ideia é que Castro renuncie ao cargo de governador em 2026, permitindo que Bacellar assuma o Palácio Guanabara. Essa transição daria a Bacelá tempo para ganhar visibilidade e mostrar trabalho à frente do governo do estado, preparando-o para disputar as eleições de outubro de 2026. A expectativa é de uma disputa acirrada, possivelmente contra o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

A nomeação de Pampolha para o Tribunal de Contas gerou algumas críticas entre aliados de Castro, mas o governador defendeu a escolha como uma prerrogativa do poder executivo. Ele destacou a importância de ter um político experiente na Corte Fluminense, argumentando que a experiência de Pampolha seria valiosa para o tribunal. Apesar das críticas, Castro mantém sua posição, reforçando a estratégia de fortalecer seu grupo político para as próximas eleições.

Cláudio Castro afirmou que não renunciará ao cargo este ano para dar visibilidade a Bacelá, mas confirmou que a descompatibilização ocorrerá em 2026, até o prazo limite de abril, conforme estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral para candidatos a cargos eletivos. O governador planeja se candidatar ao Senado Federal do Rio de Janeiro, o que faz parte de uma preparação estratégica para as próximas eleições. O objetivo é fortalecer a posição de Bacelá e garantir continuidade ao grupo político de Castro, assegurando que suas políticas e projetos tenham continuidade no estado.

