Vice-prefeito de SP diz que Lula ganhará de ‘lavada’ sem Bolsonaro na disputa

Em vídeo gravado no metrô de São Paulo, Mello Araújo defende anistia ao ex-presidente e ressalta que petista possui a ‘máquina pública em suas mãos’

Anderson Romão/Agif/Estadão Conteúdo Mello Araújo defende anistia ao ex-presidente Bolsonaro



Em um vídeo gravado no metrô de São Paulo, o vice-prefeito da cidade, Coronel Mello Araújo, aliado de Jair Bolsonaro, levantou uma questão polêmica sobre a sucessão presidencial de 2026. Mello Araújo defendeu a anistia para o ex-presidente e disse que acredita que, sem Bolsonaro na disputa, o presidente Lula “ganhará a eleição de lavada”.

Mello Araújo disse que acredita que, com a máquina pública em suas mãos, o presidente Lula seria imbatível para qualquer outro candidato, com exceção de Bolsonaro.

