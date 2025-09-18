Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Vice-prefeito de SP diz que Lula ganhará de ‘lavada’ sem Bolsonaro na disputa

Vice-prefeito de SP diz que Lula ganhará de ‘lavada’ sem Bolsonaro na disputa

Em vídeo gravado no metrô de São Paulo, Mello Araújo defende anistia ao ex-presidente e ressalta que petista possui a ‘máquina pública em suas mãos’

  • Por Jovem Pan
  • 18/09/2025 12h54
  • BlueSky
Anderson Romão/Agif/Estadão Conteúdo Vice prefeito Coronel Mello Araújo, ex-chefe da Rota é coronel da Polícia Militar e também foi presidente da Ceagesp, no autódromo de Interlagos Mello Araújo defende anistia ao ex-presidente Bolsonaro

Em um vídeo gravado no metrô de São Paulo, o vice-prefeito da cidade, Coronel Mello Araújo, aliado de Jair Bolsonaro, levantou uma questão polêmica sobre a sucessão presidencial de 2026. Mello Araújo defendeu a anistia para o ex-presidente e disse que acredita que, sem Bolsonaro na disputa, o presidente Lula “ganhará a eleição de lavada”.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Mello Araújo disse que acredita que, com a máquina pública em suas mãos, o presidente Lula seria imbatível para qualquer outro candidato, com exceção de Bolsonaro.

 
Ver essa foto no Instagram
  Uma publicação compartilhada por Coronel PM Mello Araújo (@melloaraujo10)

 

*Com informações de Beatriz Manfredini

Leia também

Derrite divulga nomes e imagens de dois homens suspeitos na morte de ex-delegado-geral
Gratuidade em conta de luz para população de baixa renda vai à sanção presidencial

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >