Vídeo mostra militares de Israel com palestino amarrado em capô de jipe na Cisjordânia

No hospital, o palestino explicou ter sido ferido por tiros



Militares israelenses foram flagrados transportando um prisioneiro palestino amarrado no capô de um jipe militar. O vídeo foi gravado por uma testemunha em Jenin, uma cidade na Cisjordânia. As imagens começaram a circular nas redes sociais neste sábado (22) e causaram reações dentro e fora do território israelense. O homem é Mujahed Azmi, de 24 anos, natural do campo de refugiados de Jenin. Ele foi detido enquanto visitava a casa de amigos. No hospital, o palestino explicou ter sido ferido por tiros e permaneceu por mais de duas horas sem conseguir se mexer atrás de um veículo militar israelense. Em seguida, afirmou ter sido agredido pelos militares. “Dois dos soldados agarraram minhas mãos e outros dois meus pés, começaram a me balançar para a frente e para trás e me jogaram na frente do carro militar, mas eu caí no chão. Me pegaram de novo e me atiraram no capô do carro. Não consigo descrever a temperatura do capô. Fiquei lá por cerca de 25 minutos e eles moveram o carro para a frente e para trás. Depois de meia hora, me tiraram do capô”, relatou.

O exército confirmou que o homem de fato ficou ferido durante uma operação antiterrorismo que procurava suspeitos na área. Em comunicado, os militares declararam que durante um tiroteio entre soldados e homens armados, um suspeito havia sido atingido pelos disparos e foi capturado. O exército afirmou que o suspeito foi levado pelas forças de segurança e amarrado ao veículo, em uma violação às ordens e protocolos operacionais. As Forças de Defesa de Israel admitiram que o fato não está de acordo com seus valores e que vão investigar o caso.

Publicado por Luisa Cardoso