Vinholi atribui melhora dos índices da pandemia e flexibilização das restrições à vacinação contra Covid-19

Secretário de Desenvolvimento Regional de SP reafirmou importância do uso das máscaras e distanciamento social

Reprodução / Facebook Marco Vinholi afirmou que a vacinação no Estado tem caminhado a passos largos em parceria com os municípios



O secretário estadual de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Vinholi, elogiou a atuação do governo João Doria na administração da pandemia e avanço da vacinação no Estado. Para Vinholi, a estratégia é acertada, mas exige também a responsabilidade de todos. “Temos 80% da população vacinada com pelo menos uma dose, mais do que os próprios Estados Unidos. É um grande esforço e mobilização. Todos sabem da necessidade do uso de máscaras, distanciamento de um metro, não gerar aglomeração. Tudo isso segue como premissa para seguir com a melhora dos indicadores.”

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, Marco Vinholi afirmou que a vacinação no Estado tem caminhado a passos largos em parceria com os municípios. “São Paulo está sempre se revezando na liderança dos índices de vacinação. A gente já esperava uma melhora com o avanço, o Doria foi buscar a CoronaVac em um momento em que ninguém falava de vacina. Compramos um lote extra de quatro milhões de doses que está possibilitando encurtar os prazos. Todo o esforço conjunto está resultando em queda de mais de 50% nos casos, internações e óbitos. Foi um trabalho muito intenso.” Hoje, São Paulo considera como “dia da esperança” a data de 16 de agosto.

Até lá, a intenção é imunizar todos os paulistas com mais de 18 anos com pelo menos uma dose. Enquanto isso, a partir de domingo, 1º de agosto, as medidas de restrição serão ainda mais flexibilizadas: 80% da capacidade máxima e horário de funcionamento até meia-noite. Após o dia 17 de agosto, será liberada a faixa de horário de atendimento dos estabelecimentos comerciais, além da ocupação de 100%. Entretanto, Marco Vinholi destacou que todos essas avanços só serão permitidos porque os indicadores estão bons. “Seguimos com cautela, responsabilidade e compromisso. Qualquer tipo de nuance, nós vamos agir como foi desde o início. Os prefeitos tem autonomia e apoio para regras mais rígidas de isso for necessário.”