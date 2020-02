Violência sectária na Índia avança e governo apela por paz

Os violentos confrontos entre hindus e muçulmanos prosseguem na Índia. O número de mortos não para de crescer e os feridos na capital, Nova Delhi, já passam de 200. Muitos chegaram a saltar de prédios altos para escapar de gangues violentas.

De acordo com a polícia indiana, 106 pessoas foram presas. A escalada da violência, inclusive, ofuscou a visita do presidente americano Donald Trump ao país nesta semana.

A origem do conflito está na aprovação de uma lei em dezembro, que concede cidadania a refugiados de todas as principais religiões do sul da Ásia, exceto muçulmanos.

No Twitter, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi pediu calma e paz à população.

Peace and harmony are central to our ethos. I appeal to my sisters and brothers of Delhi to maintain peace and brotherhood at all times. It is important that there is calm and normalcy is restored at the earliest.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 26, 2020