Virada Cultural 2025 promete ser a maior da história

Com o tema ’20 anos em 24 horas’, a próxima edição do evento acontece nos dias 24 e 25 de maio, oferecendo mais de mil apresentações artísticas gratuitas em 21 palcos distribuídos por todas as regiões de São Paulo

Edson Lopes Jr./ Secom A Prefeitura de São Paulo estima que o evento movimentará cerca de 4,7 milhões de pessoas



A cidade de São Paulo está em contagem regressiva para um dos eventos culturais mais aguardados do ano: a 20ª edição da Virada Cultural, que acontecerá nos dias 24 e 25 de maio de 2025. Com o lema “20 anos em 24 horas”, esta edição promete ser a maior do hemisfério sul, conforme anunciado pelo secretário municipal de cultura e economia criativa, José Antônio Totó Parente. A Virada Cultural deste ano se destaca pela intensificação da descentralização, com 16 palcos estrategicamente distribuídos pelas zonas sul, leste, norte e oeste da cidade. A expectativa é de que o evento conte com mais de 1000 apresentações, podendo chegar a 1200, com a participação de artistas renomados como Iza, Alceu Valença, João Gomes, Péricles, Luísa Sonza, Michel Teló, Léo Santana, Mart’nália, Diogo Nogueira, Sepultura, Xamã, Vanessa da Mata e Barões da Pisadinha.

A Prefeitura de São Paulo estima que o evento movimentará cerca de 4,7 milhões de pessoas, injetando milhões de reais na economia local. A operação logística envolverá 6.800 profissionais na montagem dos palcos e estruturas, impactando diretamente o comércio, turismo e serviços da cidade. Para garantir a segurança dos participantes, cerca de 99.900 profissionais, incluindo policiais militares, guardas civis e seguranças privados, estarão mobilizados. O esquema de segurança será o mesmo adotado no carnaval deste ano, com monitoramento por drones e câmeras integradas ao programa Smart Sampa. Além disso, a cidade contará com metrô e CPTM operando durante a madrugada e gratuidade no transporte público no domingo, facilitando o deslocamento dos participantes.

A Virada Cultural 2025 também se destaca por sua acessibilidade, garantindo que todos possam participar do evento. Serão disponibilizados banheiros adaptados, serviços de libras, audiodescrição e intérpretes em todos os palcos. A programação é inclusiva e diversificada, com atrações infantis como Patati Patatá e o Show da Luna, além da Virada Literária, que ocupará a biblioteca Mário de Andrade com autores como Leandro Karnal, Bruna Lombardi, Paulo Lins e Itamar Vieira Júnior. Segundo a SPTuris, 96% do público aprovou a edição anterior, e a expectativa para este ano é ainda maior.

Para aqueles que desejam se programar, a programação completa da Virada Cultural 2025 está disponível no site viradasp.com.br. Com uma oferta tão rica e variada de atrações, o evento promete ser uma celebração inesquecível da cultura e da diversidade paulistana, reafirmando o compromisso da cidade com a arte e a inclusão.

