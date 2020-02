Vírus se espalha pela Europa e governos reforçam campanhas de prevenção

EFE/EPA/Andrea Fasani Itália tem aumento nos casos do COVID-19



A Europa está se transformando rapidamente no principal foco de coronavírus depois que os casos na China pararam de crescer. O país asiático ainda tem o maior número disparado de pessoas infectadas, mas o avanço pelo continente europeu é inquestionável.

A Itália continua sendo o principal foco da região, são mais de 800 casos, e a cada hora novos pacientes são confirmados em países diferentes ou em lugares onde a doença já estava presente ou não estava avançando com tanta rapidez.

A França é um dos países que têm confirmado novos casos, nas últimas horas, ampliando a presença do Covid-19 em território europeu. As autorides alegam que o principal problema, neste momento, em relação à Europa, é que novas rotas do vírus estão sendo encontradas a cada dia.

Inicialmente, os pacientes europeus vinham de países como China e Japão, e tiveram passagem pelos focos asiátivos. Agora, na França, por exemplo, dois casos eram de pacientes que viajaram pelo Egito. Também houve a confirmação do caso de uma pessoa que esteve no Irã.

Por isso, as autoridades estão cada vez mais preocupadas. Depois que a OMS confirmou que o risco de uma pandemia, ou seja, uma epidemia global, é altamente provável, os governos europeus têm reforçado ainda mais o seu sistemas públicos de saúde, e sobreturo as campanhas de prevenção nas televisões e internet, para que a população também faça sua parte.

O auto-confinamento ainda é a principal orientação para aquelas pessoas que tem sisntomas relacionados ao coronavírus. Diversos eventos públicos estão sendo cancelados na região europeia, alguns deles muito tradicionais, como por exemplo, o Salão do Automóvel de Genebra, assim como outros diversos outros grandes eventos têm sido adiados ou cancelados para evitar a aglomeração de pessoas.

O problema está se alastrando rapidamente, e a população tem seguida atenta ao noticiário. A mídia européia praticamente não fala sobre esse assunto, por conta do avanço muito rápido do vírus pelo continente.

* Com informações do repórter Ulisses Neto