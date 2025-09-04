Viúva de gari assassinado pede bloqueio de bens do acusado e da esposa

Objetivo da medida é assegurar uma futura indenização; petição aponta um patrimônio de R$ 3 milhões do casal e o risco de dilapidação desses materiais

A viúva de Laudemir de Souza Fernandes, o gari que foi assassinado em Belo Horizonte, entrou com uma ação na Justiça solicitando o bloqueio dos bens do empresário Renê Nogueira Júnior e de sua esposa, a delegada de polícia Ana Paula Balbino Nogueira. O objetivo da medida é assegurar uma futura indenização. Liliane França alega que a delegada possui responsabilidade civil por negligência na guarda da arma utilizada no crime. A petição, protocolada em Contagem, aponta um patrimônio de R$ 3 milhões do casal e o risco de dilapidação desses bens. Por isso, a viúva pede o bloqueio de até R$ 200 mil em bens móveis, imóveis e valores. A união estável de Liliane com a vítima, que durou mais de cinco anos, a legitima para fazer a solicitação.

A Polícia Civil obteve novas informações que reforçam a investigação. Foram recuperadas mensagens de Renê para sua esposa, onde ele diz que estava no “lugar errado e na hora errada” quando atirou no gari. Em outra conversa, o empresário pede que Ana Paula entregue uma arma diferente para a investigação – uma pistola de 9mm, em vez da calibre 38 usada no crime. A investigação confirmou que a delegada não respondeu a essas mensagens do marido.

