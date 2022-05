Viúva de miliciano Adriano da Nóbrega recebe escolta da Polícia Civil do Rio

Ex-esposa do miliciano e ex-policial militar estava negociando acordo de colaboração premiada com o Ministério Público

Divulgação / Polícia Civil Adriano da Nóbrega morreu em um cerco da polícia da Bahia em fevereiro de 2020



A ex-esposa do miliciano e ex-policial militar Adriano da Nóbrega está recebendo apoio de segurança particular e do Estado do Rio de Janeiro desde meados do ano passado. A autorização para que agentes da Polícia Civil fizessem sentinela em frente ao prédio dela, uma residência de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital fluminense, foi dada pela Secretaria Estadual da Polícia Civil. Julia Mello Lotufo vinha negociando ao longo dos últimos meses com a polícia e com o Ministério Público um acordo de colaboração premiada. Ela prometia entregar pessoas e crimes cometidos pelo Escritório do Crime, que seria chefiado por Adriano. O ex-PM morreu em um cerco da polícia da Bahia em fevereiro de 2020. Júlia estava disposta a contribuir com as investigações. No entanto, a exigência da viúva era deixar o país por temer pela sua segurança e integridade. A proposta chegou a ser analisada pelas autoridades, mas não avançou. O caso estava sendo intermediado por suas promotoras, que também investigavam o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorrido em 2018. No entanto, diante das desavenças, as responsáveis abandonaram as investigações alegando interferência externa.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga