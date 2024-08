Voepass afirma que dará suporte às famílias das vítimas após acidente aéreo em Vinhedo

Força-Tarefa de peritos do Instituto Médico Legal de São Paulo identificou todas as 62 vítimas; 41 corpos já foram liberados

Alex Silva/Estadão Voepass prestou esclarecimentos à Senacon sobre o atendimento às famílias das vítimas



Uma semana após a queda do avião da Voepass em Vinhedo, São Paulo, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) recebeu uma nota da companhia aérea com informações detalhadas sobre o acidente. A Força-Tarefa de peritos do Instituto Médico Legal de São Paulo identificou todas as 62 vítimas. Os familiares foram informados, e 41 corpos já foram liberados para as cerimônias de despedida. Os restos mortais de um cão que estava no voo também foram entregues à família dos donos do animal. O diretor do Instituto Médico Legal de São Paulo, Vladimir Alves dos Reis, informou que a carbonização dos corpos foi parcial, o que facilitou o processo de identificação. Dos 62 mortos, 40 foram identificados por impressões digitais, sete por impressões digitais e características, e 15 apenas por características físicas. O chefe da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, Claudinei Salomão, destacou que a identificação das duas crianças a bordo não apresentou dificuldades, pois ambas possuíam RG.

Na véspera de completar uma semana do acidente, a Voepass prestou esclarecimentos à Senacon sobre o atendimento às famílias das vítimas. A companhia aérea informou que ativou o plano local de resposta à emergência e está oferecendo assistência contínua aos familiares, incluindo serviços de atendimento presencial, telefônico e online, além de suporte em transporte, hospedagem, alimentação e procedimentos funerários. A empresa também suspendeu a cobrança de multas para reembolsos e cancelamentos relacionados ao acidente. O secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, destacou que o objetivo inicial da notificação enviada a Voepass é recolher dados para uma análise aprofundada dos dados. As informações prestadas serão analisadas pela Senacon, que poderá solicitar complementações e tomar medidas adicionais conforme necessário para garatnir a proteção dos familiares das vítimas e interesse público.

*Com informações da Nicole Fusco

*Reportagem produzida com auxílio de IA