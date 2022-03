Tereza Cristina diz que pretende ajudar governo a aprovar pautas no Senado e rebate fala de Lula sobre o Congresso

Ministra da Agricultura concedeu entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã; ela volta ao seu posto na Câmara dos Deputados em breve para poder concorrer a uma outra vaga no Parlamento

Carlos Silva /MAPA - 12/07/2021 Tereza Cristina, ministra da Agricultura



A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi a melhor escolha do presidente Jair Bolsonaro (PL) na esplanada dos ministérios, segundo a opinião de líderes importantes no Congresso Nacional. Ela foi uma indicação política da bancada da agricultura e deu certo. Ela melhorou a imagem do Brasil no exterior, tem uma relação muito boa com o Congresso Nacional e, principalmente, com o setor agropecuário, já que ela é do ramo. Agora, Tereza Cristina volta ao seu mandato na Câmara dos Deputados. E já tem prioridades. Confira abaixo na entrevista exclusiva José Maria Trindade:

Ao reassumir o seu mandato na Câmara, já tem uma prioridade?

Eu vou voltar para frente parlamentar da agricultura, fazer parte. Vou agora chegar no meu novo partido, o PP, uma experiência nova para mim, e continuar trabalhando as pautas do agro, que eu sei que são muito importantes. Então, por exemplo, quero trabalhar, nós temos aí um assunto de regularização fundiária, que é muito importante essa pauta, para mim é muito cara hoje, porque eu sei os benefícios que ela traz para os pequenos agricultores do nosso país. Então, eu quero estar lá junto, trabalhando essa pauta, trabalhando também o autocontrole, que é fundamental pro Ministério da Agricultura que ele passe no Senado e que possa ser regulamentado o mais rápido possível para ajudar o Ministério da Agricultura a cumprir o seu papel na sanidade da defesa sanitária dos produtos brasileiros.

Há uma grande disputa pelo Congresso Nacional. É importante um Congresso aliado ao presidente da República?

Eu acho que é fundamental. Os governadores precisam das suas assembleias, os prefeitos dos seus vereadores e o presidente da República, do Congresso, da Câmara e do Senado. Uma grande disputa com certeza.

No seu trabalho e na tentativa de chegar ao Senado Federal, a pauta que a senhora leva continua sendo a do agronegócio?

Essa é minha pauta raiz, vamos dizer assim. Agora, é claro que tem outras pautas muito importantes para o Brasil, como na educação, na segurança, enfim, tem outros assuntos que são assuntos importantíssimos e que eu vou estar lá trabalhando, estudando, para poder ajudar o governo a aprovar essas pautas que precisam, e a sociedade às vezes precisa muito rapidamente de algumas aprovações pelo nosso Congresso.

O ex-presidente Lula disse que o atual é o pior Congresso que ele já viu na vida dele. A senhora concorda? O Congresso piorou nos últimos anos?

Se é ruim, o povo brasileiro é ruim, porque aquilo lá é reflexo do povo brasileiro. O Congresso é representado pelos vários segmentos da sociedade brasileira. Então, acho que o presidente Lula devia rever esse seu comentário. Será que o povo brasileiro é tão ruim assim?

A disputa pela Presidência. O presidente Jair Bolsonaro e Lula estão mesmo definidos para o segundo turno, ou seja a polarização já é real?

Na política, não dá para afirmar, não é matemático. Mas, hoje, o cenário de hoje, a fotografia de hoje é esse o cenário, é o presidente Bolsonaro e o presidente Lula disputando as eleições presidenciais.