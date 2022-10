Zema rebate declaração de Lula e diz que Minas Gerais está ‘vacinada de PT’

Governador reeleito respondeu o petista, dizendo que o povo mineiro é ‘sábio e honrado’; na semana passada, o mineiro oficializou apoio a Jair Bolsonaro

Reprodução/Facebook/Novo 30 Principal nome do Partido Novo, Romeu Zema reelegeu-se governador de Minas Gerais ainda no primeiro turno



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), publicou em rede social uma mensagem em que rebate o ex-presidente Lula (PT) durante um discurso em Belo Horizonte. Zema disse que o povo mineiro ‘não é gado’, que é um povo ‘sábio e honrado’ e que já ‘tá vacinado’ contra o PT. Em visita à capital mineira no domingo, 9, o candidato à presidência afirmou que o governador não pode pensar que o povo “é gado”. Segundo Zema, o petista está fora da realidade. “Na minha opinião, ele deveria estar pedindo perdão aos mineiros pela catástrofe que foi a gestão PT/Pimentel, que eu não preciso citar nada do que aconteceu. Me parece que ele está fora da realidade”, disse o governador. Zema formalizou apoio a Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições na semana passada. Historicamente, o resultado das eleições presidenciais em Minas Gerais reflete o do Brasil, por isso está sendo disputado pelos candidatos ao Palácio do Planalto.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore