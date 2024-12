Zoológico de São Paulo ganha quatro filhotes de leão

As quatro fêmeas serão batizados com nomes inspirados em personagens do filme ‘O Rei Leão’, da Disney

Reprodução/Instagram/@zoosaopaulo Zoológico planeja instalar uma televisão no local para que os visitantes possam acompanhar o dia a dia dos filhotes



O Zoológico de São Paulo está em festa com o nascimento de quatro adoráveis filhotes de leão, que chegaram ao mundo no último mês. As pequenas leoas são fruto da união entre Django, um majestoso leão dinamarquês, e Erindi, uma graciosa leoa de origem holandesa. Atualmente, os filhotes estão em uma área restrita do zoológico, onde recebem cuidados especiais para garantir sua segurança e bem-estar. Sob a supervisão atenta dos leões mais velhos, as leoas têm sido vistas brincando e descansando, encantando a todos com sua fofura.

Em uma iniciativa criativa, os novos moradores do zoológico serão batizados com nomes inspirados nos icônicos personagens do filme “O Rei Leão”, da Disney. Embora ainda não estejam disponíveis para visitação pública, o zoológico planeja instalar uma televisão no local para que os visitantes possam acompanhar o dia a dia dos filhotes. Esta medida visa proporcionar uma experiência única, permitindo que o público observe o crescimento e desenvolvimento das leoas em tempo real, sem comprometer sua segurança.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Zoológico de São Paulo é renomado por abrigar a maior quantidade de leões do Brasil, contando atualmente com 18 exemplares. Além de ser um ponto turístico popular, o local desempenha um papel crucial na conservação de felinos, com 15 espécies que já se reproduziram no local. Algumas dessas espécies estão ameaçadas de extinção, tornando o trabalho de conservação ainda mais vital.

*Com informações de Daniel Caniato

*Reportagem produzida com auxílio de IA