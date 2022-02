Cláudio Castro estima que Petrópolis voltará à normalidade em ‘mais uma semana’

Governador do Rio de Janeiro detalhou quais serão os próximos passos para recompor o município após as fortes chuvas e deslizamentos que ocorreram na última terça-feira, 15

Daniel Resende / Enquadrar / Estadão Conteúdo - 30/05/2021 Cláudio Castro detalha cronograma de atuação em Petrópolis



O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, estimou em entrevista exclusiva ao “Jornal Jovem Pan” na noite desta sexta-feira, 18, que a cidade de Petrópolis voltará à normalidade em “mais uma semana”. O comandante também pontou o cronograma de atuação dos trabalhos na região e pontou que, para que outras tragédias não aconteçam, será necessário realizar um plano de contenção de encostas e remoção de pessoas em áreas de risco. “Voltar a normalidade? Acho que mais uma semana, já deve estar voltando à normalidade. É o tempo que a gente estima em limpeza de ruas e a cidade voltar. Tirar todo o escombro vai levar mais tempo. As buscas, por exemplo, são mais de dez dias ainda. Depois disso tem toda a retirada de escombros. […] Em seguida, que vai começar amanhã, os técnicos da Marinha, do Exército e da Aeronáutico virão aqui para olhar as encostas. Então terá todo um trabalho de encostar aqui. Se eu pudesse elencar para o futuro, para frente, duas grandes necessidades, é a contenção de encostas e remoção de pessoas em áreas de risco. Se tivesse essa junção de fatores, aliás, tem de ter, a tendência de não ter mais tragédias é enorme”, afirmou o mandatário. Castro ressaltou, ainda, que nenhum gasto público na região do desastre de Petrópolis foi realizado sob contrato emergencial. “Todo equipamento que chegou, toda água que chegou aqui em Petrópolis teve zero gasto emergencial. Até por isso, aquele número que o pessoal olha no Portal da Transparência, não é o número que eu tinha que gastar, mas é o número que estava aprovisionado para eu utilizar caso tivesse desastre.”