Doria descarta acabar com exigência de passaporte da vacina em SP após flexibilizar uso de máscaras

Fim da obrigatoriedade do item de proteção foi indicado pelo comitê científico do governo

MISTER SHADOW / ASI / ESTADÃO CONTEÚDO Doria já havia tornado facultativo o uso de máscaras em locais abertos antes



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), comentou sobre o fim da exigência do uso de máscaras em espaços abertos e fechados no Estado, exceto no transporte público e em unidades de saúde, e sobre a continuidade da exigência do passaporte da vacina durante entrevista ao Jornal Jovem Pan. A medida foi anunciada na tarde desta quinta, 17, em meio à queda nos números da pandemia de Covid-19. “Todas as ações do governo do Estado de São Paulo, desde o início da pandemia, exatamente há dois anos, foram pautadas pela ciência, pela medicina, pelo respeito à saúde, e pelo comitê científico. Esse comitê se reuniu, encontrando dados positivos, que na últimas seis semanas vem se acumulando de forma positiva, que são: queda de internações pela Covid-19, queda da ocupação de leitos de UTI e felizmente queda em óbitos. Outros bons números, o aumento da vacinação do público adulto e infantil. O comitê científico identificou que havia a possibilidade de, imediatamente, abolir o uso de máscaras em ambientes fechados”, afirmou Doria.

“Não há nenhum impedimento para as pessoas que queiram continuar usando máscara para se proteger usem, não há limitação. E a recomendação do comitê científico, é continuar usando o álcool em gel”, ressaltou. O governador também pediu que as pessoas levem os filhos acima de cinco anos para tomarem as doses pediátricas, que já foram autorizadas pela Anvisa. Sobre o passaporte vacinal, Doria disse que no momento não há planos de deixar de exigi-lo. “A solicitação de apresentação deve ser mantida. Talvez, mais para a frente, possa ser revista”, comentou. O mandatário paulista ainda destacou que a situação segue sendo acompanhada pelo comitê e que, caso haja novos índices negativos, as medidas restritivas podem voltar a ser tomadas para preservar a vida da população.