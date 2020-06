Onyx sobre Bolsa Família: ‘Não pode todo mundo viver às custas do Estado’

Ministro da Cidadania afirmou que reformulação do programa sai ainda neste ano

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania



O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), afirmou em entrevista exclusiva ao Jornal Jovem Pan, nesta segunda-feira (8), que o governo trabalha em um plano de reformulação do Bolsa Família, programa social que atende mais de 13 milhões de famílias brasileiras de baixa renda.

“Trabalhamos no aperfeiçoamento de um verdadeiro programa de renda mínima, mas uma coisa tem que ficar clara: não pode todo mundo viver às custas do Estado. Precisamos ter, sim, uma rede de proteção social para os mais vulneráveis, mas que tenha porta de entrada, permaneça o tempo necessário, e tenha porta saída “, disse. Ele também garantiu que a reformulação do Bolsa Família “sai ainda neste ano”.

Segundo Onyx, o programa era usado como “pescaria de votos” por governos anteriores, e uma nova renda mínima traria emancipação e autonomia às famílias de baixa renda. “Vamos trabalhar com estímulo a emancipação das famílias. E vamos preparar essas pessoas para que elas caminhem com as próprias pernas e não dependam dos R$ 197.”

O ministro ainda revelou que a prorrogação do auxílio emergencial, em virtude da pandemia, deve ser discutida em breve entre o Ministério da Cidadania e a pasta da Economia. Segundo ele, haverá uma reunião nesta semana para que, em seguida, as análises referentes ao benefício e aos valores sejam apresentadas ao presidente Jair Bolsonaro.

