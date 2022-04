Vinholi fala em diálogo para encontrar candidatura única, mas diz que Doria tem ‘melhores condições’

Doria substituiu Bruno Araújo por Vinholi na coordenação de sua pré-campanha à Presidência da República

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Marco Vinholi é presidente estadual do PSDB em SP



O presidente estadual do PSDB de São Paulo e coordenador da campanha de João Doria, Marco Vinholi, afirmou que o partido vai dialogar com MDB, União Brasil e Cidadania para encontrar uma candidatura única ao Planalto, mas frisou que o tucano tem “melhores condições” para avançar na disputa. “Cabe a nós apresentar a alternativa viável de desenvolvimento para o país. Eu entendo que João Doria é essa alternativa. Nós vamos rodar todo o país, dialogar com as lideranças do PSDB no Brasil, também dialogar com os partidos que compõem o União Brasil, MDB e Cidadania para encontrar em conjunto a configuração dessa candidatura única, evidentemente respeitando o quadro desses partidos, mas entendendo que Doria hoje é o que melhor pontua nas pesquisas, tem as melhores condições para poder avançar nessa alternativa viável para o país”, disse Vinholi em entrevista ao Jornal Jovem Pan.

Na manhã desta sexta-feira, 15, Doria anunciou a troca de Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, por Vinholi na coordenação da pré-campanha à Presidência da República. A justificativa foi de que ele teria “relativizado a candidatura de Doria – que venceu democraticamente as prévias do partido em novembro”. “Não cabe a mim falar do presidente Bruno Araújo. Ele tem sua função institucional dentro do partido. Cabe a mim nesse momento avançar com a pré-campanha de João Doria. Tenho plena confiança no seu papel para o desenvolvimento do país”, acrescentou. Em resposta à substituição, Araújo afirmou que nunca fez questão de ocupar a posição de coordenador da campanha. “Ufa! Comando que nunca fiz questão de exercer. Aliás, ele sabe as circunstâncias em que e o porque ‘aceitei’ à época”, disse o presidente do PSDB, sem explicar o contexto de suas declarações. “Aliás, objetivo cumprido”, acrescentou.