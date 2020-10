Adrilles Jorge faz revelações contra a Globo; assista

Comentarista surpreendeu bancada do Morning Show nesta sexta-feira (2) com informações sobre emissora carioca

Reprodução/YouTube Adrilles Jorge fez revelações sobre a Globo no Morning Show desta sexta-feira (2)



Adrilles Jorge surpreendeu a bancada do Morning Show, da Jovem Pan, ao fazer revelações contra a TV Globo nesta sexta-feira (2). Participante da 15ª edição do Big Brother Brasil, Adrilles disse que foi “usado” pela emissora carioca. “Na época, tinha o Paparazzo [site do Ego que fazia ensaios sensuais dos ex-BBB] que me chamou. Mas eu tinha uns amigos que falaram que eu era intelectual, poeta, iria queimar meu filme”, contou o comentarista ao dizer porque recusou o convite.

“Mas aí o Multishow me convidou para um ensaio. Tinha roupinha de marinheiro, roupão, sunguinha, me fizeram ficar seminu. Eu ingenuamente caí nas malhas do Multishow, não recebi um tostão e me expus ao ridículo da mesma forma. Eu tava magrinho, não estava bem, não procure esse ensaio”, completou fazendo os colegas caírem na risada.

Assista à revelação do Adrilles Jorge: