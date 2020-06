Carla Zambelli: Moro deve concorrer à presidência da República em 2022

Jovem Pan Deputada Carla Zambelli foi a entrevistada do Morning Show nesta terça-feira (23)



A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) acredita que o ex-ministro Sergio Moro irá se candidatar para concorrer a presidente da República nas eleições de 2022. Em entrevista ao Morning Show nesta terça-feira (23), a parlamentar garantiu que não há ressentimentos contra Moro, que divulgou conversas entre os dois para a imprensa.

“É uma página virada, não ficou nada [de ressentimento]. O Moro era um herói para gente, não víamos defeito nele e quando mais alto colocamos expectativas nas pessoas, maior é a queda. O Bolsonaro é diferente, a gente sabe os defeitos dele e não corremos o risco de nos decepcionar como foi com o Moro”, disse.

Para Zambelli, está clara a intenção do ex-ministro de Justiça em concorrer a algum cargo público em 2022. “Eu achava que a intenção dele era ir pro STF, ele tem perfil de ministro, mas acho que chegou num ponto que ele viu que a vaga no Supremo era quase impossível de acontecer”, avaliou.

“O fato dele estar aceitando ser colunista, não querendo sair da vida pública, isso me dá todos os indícios de que ele vá concorrer a algum cargo em 2022 e, possivelmente, contra o presidente Bolsonaro”, completou Zambelli.

A deputada ainda citou que Moro seria um possível aliado de Álvaro Dias (Podemos) nas eleições. “Já se fala em Álvaro Dias para o governo do Paraná e Moro para presidente, ou vice-versa; um vice do outro, algo do tipo.”