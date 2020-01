Chico Barney revela quem vai ganhar o BBB 20: ‘Ela mistura o sertanejo universitário com loira odonto’

Jovem Pan Chico Barney foi o entrevistado do Morning Show desta quarta (22)



Chico Barney garante que nunca errou nas previsões dos ganhadores do Big Brother Brasil e, mesmo refutando as evidências, ele segue confiante que Gabi Martins será a grande campeã na 20ª edição do reality show.

“Ela mistura o sertanejo universitário com loira odonto. Sertanejo é a música mais popular do século, as pessoas gostam e se veem reproduzidas nas canções. Já loira odonto [esteriótipo de estudante de Odontologia] é uma instituição brasileira. Ela tem tudo a ver com o momento do país”, disse em bate-papo com a banda do Morning Show nesta quarta-feira (22).

Barney afirma que a repaginação na edição 2020 do programa, que confinou anônimos e famosos, faz parte da estratégia de dar um novo fôlego ao BBB.

“Ano passado foi uma tragédia, o pior ano de audiência e produção”, detonou. Apesar disso, o palpiteiro é confiante no formato promovido pelo reality show da Globo.

“Acho que o BBB é um formato para durar pra sempre, não tem porque deixar de existir. É algo simples: bota uns malucos numa casa e vê o que acontece”, disse.