Luiz Thunderbird lança biografia com altos e baixos da fama: ‘Inventário pessoal’

Facebook/Reprodução Luiz Thunderbird marcou época como apresentador da Mtv



Luiz Thunderbird repassa sua vida no livro “Contos de Thunder – A biografia”, em que narra sua trajetória com relatos dos bastidores da música, da MTV, histórias de sua infância e os altos e baixos da fama.

“De certa forma é uma terapia, é um inventário pessoal. Requer um esforço muito grande, falar de momentos felizes, das conquistas e vitórias é super legal, mas não podemos falar só disso. Se eu me proponho a escrever uma autobiografia, tenho que falar também dos momentos que não foram tão felizes assim, que foram terríveis até”, disse em entrevista ao Morning Show nesta quinta-feira (28).

Uma das maiores dificuldades da vida de Thunderbird foi a luta contra o vício em drogas. “Ninguém usaria drogas se fosse algo horrível, as pessoas usam porque acham que pode ser um alívio de pressões. Algumas desenvolvem dependência química e outras, não. No meu caso, desenvolvi e passei a ser escravo dela”, compartilhou.

Thunderbird contou que por volta de 1997 o vício atingiu seu ápice e ele buscou auxílio na família e amigos. “Eu tive muita sorte de contar com alguns fatores ao meu favor, amigos que me indicaram grupos de apoio, a clínica na qual fiquei internado, minha família. Na passagem dos anos 90 pros anos 2000 o assunto deixou de ser tabu e isso me ajudou muito”, completou.

O livro foi feito em parceria do ex-VJ com os jornalistas Mauro Beting e Leandro Iamin e já está disponível para venda. “Até recomendo para as pessoas que escrevam histórias pessoais, é bom, é uma reflexão para entender porque estamos aqui, onde chegamos e por onde passamos. É uma tomada de consciência da sua própria história”, aconselhou Thunderbird.