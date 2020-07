Kakay comenta ameaças citadas por Allan dos Santos: ‘Não sei nem quem é’

Advogado rebateu no Morning Show desta sexta-feira (31) acusações feitas por blogueiro

Agência Brasil Kakay disse que Allan dos Santos 'ou é imputável ou do gabinete do ódio'



O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, disse à bancada do Morning Show, da Jovem Pan, que não sabia quem era o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos até a manhã desta sexta-feira (31). Em live com a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) na quinta, Santos contou que saiu do Brasil por sentir-se ameaçado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, pelas embaixadas da China e Coreia do Norte, além de Kakay. Responsável pelo site Terça Livre, Allan dos Santos é investigado no inquérito das fake news.

“Eu, na verdade, não sabia quem era Allan dos Santos até que me mandaram isso pela manhã [de hoje], achei que era uma brincadeira. (…) Não sei nem que é esse cidadão, não vou atrás [para processá-lo]”, afirmou Kakay. “Certamente ou ele é imputável para falar uma loucura dessas ou está a serviço do gabinete do ódio. Ele merece o desprezo absoluto”, completou.

Kakay ainda disse que ficou mais surpreendido com a atitude de Bia Kicis do que com a fala de Allan dos Santos. “O que fiquei espantado é que se deu numa live da deputada federal Bia Kicis. Como uma deputada usa o prestígio que o parlamento tem para poder vir com uma história que é absolutamente ridícula?”, questionou. “Prefiro me recorrer de Mário Quintana: ‘eles passarão, eu passarinho’. Não dá para dar resposta e credibilidade para um cidadão desse nível. São as pessoas que vivem no submundo.”