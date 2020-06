Para ex-ministra Marina Silva, Brasil virou ‘pária ambiental e pandêmico’

Jovem Pan Marina Silva conversou com a bancada do Morning Show nesta terça-feira (16)



Ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva disse em entrevista ao Morning Show nesta terça-feira (16) que o Brasil virou um “pária ambiental e pandêmico” pela forma como o governo federal lida com as questões ambientais e com a pandemia do novo coronavírus.

“Ainda estamos no inicio de junho, e o Brasil já tem desmatamento semelhante ao do ano passado. Nós somos o país que hoje virou o pária ambiental, também é um pária pandêmico, de direitos humanos e agora em relação à nossa democracia”, disse Marina, que relatou sentir “tristeza e indignação” com o prejuízo ambiental e social.

“Agora temos um governo que, em menos de dois anos, destruiu tudo o que foi feito ao longo de mais de três décadas ao longo de diferentes governos. O Brasil sempre deu alguma contribuição [para o meio ambiente], alguns mais, outros menos, mas nunca tivemos um governo inteiramente antiambientalista, com ministro antiambientalista”, completou.

Marina ainda disse que os eleitores precisam se responsabilizar pelos seus votos, já que a eleição de 2018 teve um caráter revanchista tanto para quem votou quanto para os eleitos.

“As eleições de 2018 tiveram uma particularidade. Eu acho que essa ideia de votar em quem você sonha, quem tem projeto de nação, isso ficou em segundo plano. Eu continuei no debate e embate, continuei discutindo projeto de país e não de poder. Infelizmente, em 2018, não havia lugar pra isso. A maioria das pessoas estavam votando porque tinham raiva de alguém ou porque queriam alguém que fosse briga, esculhambar, gritar por elas, e o resultado estamos vendo agora”, opinou.