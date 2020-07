Rica Perrone sobre polêmica com Casagrande: ‘Quando vi quem me cancelou fiquei honrado’

Youtuber relembrou treta no Morning Show desta terça-feira (28) que motivou campanha #SomosTodosCasagrande

Reprodução/YouTube Youtuber Rica Perrone foi o convidado do Morning Show nesta terça-feira (28)



O youtuber Rica Perrone relembrou a treta com o comentarista esportivo da TV Globo, Walter Casagrande, durante entrevista ao Morning Show, da Jovem Pan, nesta terça-feira (28). “O que fiz no vídeo foi mostrar que a Rede Globo estava sendo incoerente quando ela dizia que o Campeonato Carioca não podia voltar de jeito nenhum, mas no dia que voltou o Campeonato Paulista o próprio Casagrande e a Globo fizeram um oba-oba”, comentou Perrone sobre o vídeo que motivou a polêmica.

Com a repercussão na web, um grupo de artistas, jornalistas e fãs saiu em defesa do comentarista com um manifesto “Somos Todos Casagrande”. “[Eles afirmaram] que o Casagrande estava sendo agredido nas redes sociais em virtude do vídeo que eu fiz e por causa do impeachment do Bolsonaro que ele pediu. Eles têm que inventar uma mentira para polemizar e sair como vítima. (…) Eu fui o cancelado do dia, mas quando vi a lista de quem me cancelou fiquei muito honrado e satisfeito”, afirmou o youtuber. Perrone ainda negou que os ataques online a Casagrande tivessem relação política.