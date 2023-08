Entenda como o Equador tem sido cada vez mais afetado pelo narcotráfico

Assassinato do candidato Fernando Villavicencio repercutiu em todo o mundo; Marcelo Favalli explica os detalhes no Minuto JP Internacional, programete das redes sociais da Jovem Pan News

José Jácome/EFE Simpatizantes de Fernando Villavicencio lamentam a morte do candidato equatoriano



O assassinato do candidato à presidência do Equador Fernando Villavicencio repercutiu em todo o mundo. O crime evidencia um problema de segurança pública e escancara uma das feridas abertas da América Latina: o narcotráfico. No Minuto JP Internacional desta semana, Marcelo Favalli explica como o Equador, país considerado pacífico em meio à violência de Peru e Colômbia, tem sido cada vez mais afetado pelo aumento de grupos envolvidos com grandes cartéis de drogas.