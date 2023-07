Entenda os riscos do programa de mísseis balísticos intercontinentais da Coreia do Norte

País intensificou pesquisas e projetos militares para mísseis de longo alcance; Marcelo Favalli explica os detalhes no Minuto JP Internacional, programete das redes sociais da Jovem Pan News

EFE/EPA/WOOHAE CHO Submarino de mísseis balísticos dos EUA ancorado na base de operações navais sul-coreana em Busan



Nas últimas semanas, a Coreia do Norte passou a realizar uma série de testes de mísseis balísticos. Segundo as autoridades da vizinha Coreia do Sul, trata-se de um projétil de longo alcance, mais conhecido como “foguete intercontinental”. No Minuto JP Internacional desta semana, Marcelo Favalli explica quais são os riscos desses testes e de que forma isso pode contribuir para a intensificação do programa de mísseis balísticos da Coreia do Norte.

