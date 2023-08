Governo da Colômbia e Exército de Libertação Nacional fazem acordo de cessar-fogo

Medida é considerada o progresso mais sólido do presidente Gustavo Petro; Marcelo Favalli explica os detalhes no Minuto JP Internacional, programete das redes sociais da Jovem Pan News

Juan Barreto/AFP - 07/08/2022 Gustavo Petro, presidente da Colômbia, completou um ano de mandato no último dia 7



O governo da Colômbia conseguiu, na última semana, um acordo de cessar-fogo de seis meses com o grupo rebelde Exército de Libertação Nacional (ELN). A medida é considerada o progresso mais sólido do presidente Gustavo Petro, que pretende acabar com o conflito que existe há mais de 60 anos. Quer entender a importância dessa negociação? No Minuto JP Internacional desta semana, Marcelo Favalli explica em detalhes o que esse acordo representa.

