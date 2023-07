Quais as principais causas da implosão do submarino Titan?

Tragédia provocou a morte dos cinco tripulantes que estavam a bordo da embarcação; Marcelo Favalli explica os detalhes no Minuto JP Internacional, programete das redes sociais da Jovem Pan News

EFE/Ocean Gate Tragédia com submersível ficou entre os assuntos mais falados da semana.



A expedição que levava turistas aos destroços do Titanic, navio lendário que naufragou em 1912, terminou em tragédia. O caso ficou entre os assuntos mais falados da semana. Mas, afinal, o que provocou o acidente com o submersível Titan? Segundo as autoridades, os destroços encontrados indicam que houve uma implosão do submarino em razão da pressão externa do mar. No Minuto JP Internacional desta semana, Marcelo Favalli faz um raio-x da estrutura da embarcação e dá mais detalhes sobre o incidente.

