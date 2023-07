Reino Unido aprova acordo para evitar dupla tributação com Brasil

Para entrar em vigência, governo Lula precisa enviar o acordo para análise do Congresso; Marcelo Favalli explica os detalhes no Minuto JP Internacional, programete das redes sociais da Jovem Pan News

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Brasil e Reino Unido assinaram no ano passado um acordo para evitar a dupla tributação



O Parlamento do Reino Unido aprovou, em caráter final, o acordo assinado com o Brasil para evitar a bitributação na importação e exportação de alguns produtos. Essa ação é fundamental para estreitar e baratear a troca de mercadoria entre os dois países. No entanto, para que a medida entre em vigor, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve enviar o texto para análise do Congresso Nacional. No Minuto JP Internacional desta semana, Marcelo Favalli explica a importância dessa negociação para a economia nacional.

