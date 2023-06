União Europeia avança para regulamentar uso da inteligência artificial 

Bloco pretende estabelecer limites para o uso da tecnologia; Marcelo Favalli explica os detalhes no Minuto JP Internacional, programete das redes sociais da Jovem Pan News

Gerd Altmann/Pixabay Os 27 países que compõem o bloco concordaram com o texto que impõe limites no uso da tecnologia



Na última semana, a União Europeia deu um importante passo para estabelecer a regulamentação da inteligência artificial. Os 27 países que compõem o bloco concordaram com o texto que impõe limites no uso dessa tecnologia. Marcelo Favalli, jornalista e apresentador da Jovem Pan News, dá os detalhes do que foi discutido durante a reunião e fala sobre o futuro dessa tecnologia que deve revolucionar o século XXI

