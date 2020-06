JP Talks: Como a chegada de um filho com deficiência transformou a vida de uma família

Nesta quinta-feira (4), a série de lives JP Talks, apresentada por Marc Tawil, recebe Henri Zylberstajn, fundador do Projeto Serendipidade, organização não governamental que atua na inclusão de pessoas com necessidades diferenciadas.

Pai de três filhos, Zylberstajn viu sua vida mudar radicalmente após o nascimento de Pedro, o ‘Pepo’, com síndrome de Down. A chegada do caçula, no entanto, uniu ainda mais a família, que se engajou na luta das pessoas com deficiência intelectual.

